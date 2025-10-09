Taylor Swift rompe récord de ventas con The Life of a Showgirl

CIUDAD DE MÉXICO – La superestrella global Taylor Swift ha hecho historia una vez más, al romper el récord de álbum más vendido en una sola semana, una marca que ostentaba la cantante británica Adele desde 2015. Con el lanzamiento de The Life of a Showgirl, Swift superó la impresionante cifra de 3.5 millones de unidades equivalentes, superando los 3.48 millones alcanzados por el icónico álbum 25 de Adele.

El nuevo disco de Taylor Swift ha generado una euforia masiva entre los swifties. De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de 3.2 millones de unidades corresponden a ventas tradicionales (físicas y digitales), mientras que el resto proviene del consumo en plataformas de streaming. Tan solo en su primer día, The Life of a Showgirl registró alrededor de 2.7 millones de copias vendidas.

Estrategia de ventas y el furor por el vinilo

El éxito comercial del álbum se debe a una agresiva estrategia de ventas que incluyó la comercialización de ediciones especiales y versiones limitadas exclusivamente en la tienda oficial de la artista. Esta táctica motivó a miles de seguidores a adquirir múltiples copias, contribuyendo a las impresionantes cifras.

El nuevo álbum de Taylor Swift también marcó un récord en formato vinilo, al alcanzar aproximadamente 1.2 millones de ventas, un logro que demuestra el renovado interés del público por los formatos físicos.

Swift reafirma su reinado en la música

Con este nuevo logro, Taylor Swift reafirma su posición como la artista más influyente, rentable y exitosa de su generación. Su capacidad para movilizar a una base masiva de seguidores y equilibrar las ventas tradicionales con el consumo digital la ha convertido en un fenómeno comercial sin precedentes.

Aunque Swift ya superó el récord de unidades equivalentes de Adele, la competencia por el récord de ventas puras (sin streaming) se mantiene muy cerca del registro histórico. La música pop y la industria discográfica se rinden ante el poder de la artista.