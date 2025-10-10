Belinda interpone denuncia contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

Ciudad de México, 10 de octubre de 2025 (ABC Noticias) — La cantante Belinda interpuso este viernes una denuncia formal contra el cantante Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, argumentando que él divulgó aspectos íntimos de su vida privada sin consentimiento. La querella señala delitos de violencia digital y violencia mediática.

El litigio surgió luego de la publicación del libro autobiográfico de Rivera, Tragos Amargos, en el que relata una supuesta relación sentimental con Belinda y revela detalles íntimos, imágenes y vivencias personales. Belinda acusa que esas revelaciones vulneran su derecho a la privacidad y exponen su vida íntima ante el público sin autorización.

Según el comunicado del despacho legal Maceo, Torres & Asociados, la denuncia sustenta que la difusión de contenido íntimo por parte de Rivera tiene carácter ofensivo y constituye una forma de violencia digital y mediática, al hacer uso público de elementos privados. Se advierte que estas acciones no solo afectan su imagen profesional, sino que representan un daño psicológico y social.

Como parte de las solicitudes, Belinda exige la eliminación inmediata de cualquier contenido que mencione su persona —videos, imágenes, declaraciones— y pide medidas de protección para preservar su integridad. En respuesta, la Fiscalía capitalina otorgó medidas cautelares que prohíben a Lupillo acercarse o comunicarse con la cantante, así como la remoción de contenidos relacionados.

Hasta ahora, no se registra una manifestación pública de Lupillo Rivera respecto a la denuncia.

Este caso pone en el centro un debate sobre límites entre la libertad de expresión, el derecho a contar memorias personales y el respeto a la intimidad de figuras públicas. Belinda afirma que, aunque ella sea una figura mediática, eso no legitima el uso de su imagen o divulgación de su vida privada sin consentimiento explícito.