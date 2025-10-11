Asesinan al actor Fede Dorcaz en la CDMX

El actor y cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado el pasado jueves en la Ciudad de México, en un hecho que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) calificó como un posible "ataque directo". El incidente ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la capital, según informó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con la SSC, Dorcaz recibió múltiples impactos de bala mientras se desplazaba por el Anillo Periférico, una de las principales vías de la ciudad. Como parte de las investigaciones, las autoridades están analizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia para dar con los responsables, quienes, según los primeros reportes, se trasladaban en dos motocicletas.

La SSC también dio aviso a la Fiscalía General de Justicia capitalina para colaborar en las pesquisas. CNN informó que ha solicitado declaraciones tanto a la Fiscalía como a la Embajada de Argentina en México, sin obtener respuesta hasta el momento.

Fede Dorcaz se preparaba para participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, producido por Televisa. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el programa expresó su pesar por el fallecimiento del artista: "Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz".

En la emisión del viernes, el matutino Hoy dedicó un espacio especial en memoria del cantante, mostrando imágenes de sus ensayos junto a su pareja sentimental, la también artista Mariana Ávila, con quien formaría dupla en el show.

Ávila, visiblemente afectada, también se pronunció en redes sociales: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre".

Este crimen se suma al reciente caso de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos y posteriormente hallados sin vida en el Estado de México, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad de artistas en el país.