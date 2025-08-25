Belinda y Bad Bunny encienden Puerto Rico con un baile que desata rumores de romance

El más reciente show de Bad Bunny en su tierra natal, Puerto Rico, se convirtió en uno de los momentos más comentados del entretenimiento latino. El artista sorprendió a todos al acercarse a Belinda, quien se encontraba entre los asistentes, justo mientras interpretaba su canción "Perro negro".

El momento, grabado por varios fanáticos y ampliamente compartido en plataformas como Instagram y X, mostró a ambos artistas en una interacción que desató gritos del público. Durante la interpretación del verso "Que lo´ dejas loco´, enchulao´, como Belinda", el cantante se dirigió directamente a la mexicana, quien no dudó en responder con entusiasmo, acompañada de la rapera Tokischa.

Las imágenes del encuentro no tardaron en viralizarse. Usuarios de redes destacaron la química entre ambos, e incluso comenzaron a pedir que se conviertan en pareja. Algunos comentarios también señalaron que la actitud de Belinda parecía haber puesto nervioso al propio Bad Bunny, quien se mostró sorprendido por la intensidad del momento.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el artista puertorriqueño menciona a Belinda en su música. Además de "Perro negro", su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana también incluye una referencia a ella en la canción "VOU 878", donde alude a la telenovela Cómplices al rescate, protagonizada por la cantante.

En julio de 2025, Belinda habló sobre estas menciones en una entrevista con el Zach Sang Show. Ahí expresó su admiración por Bad Bunny y reconoció su talento como compositor. Además, reveló que decidió devolver la referencia con una línea en su tema "La Cuadrada": "Te traigo enchulao, como diría Benito".

La intensidad del momento en el concierto y la conexión entre ambos artistas no han hecho más que alimentar las especulaciones sobre una posible colaboración musical... o algo más.