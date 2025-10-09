Francia Raisa se pronuncia sobre la boda de Selena Gomez con Benny Blanco

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS – Francia Raisa, la actriz que en 2017 donó un riñón a Selena Gomez en medio de la batalla de la cantante contra el lupus, se pronunció sobre la reciente boda de la intérprete con el productor Benny Blanco. A pesar de su notoria ausencia en el enlace celebrado en California, Raisa aseguró en una entrevista que está “muy feliz por ella” y desestimó los rumores de un distanciamiento entre ambas.

La actriz fue abordada por la prensa y cuestionada sobre las versiones que circulan en los medios y redes sociales, las cuales sugieren que existe un quiebre en la amistad. Raisa respondió con firmeza, asegurando que los comentarios son un “sinsentido” y que solo ella y Selena Gomez conocen la verdad de su relación, señalando que la decisión de la donación de riñón fue totalmente desinteresada y que no guarda rencor.

El origen de los rumores de distanciamiento

La relación entre Selena Gomez y Francia Raisa se convirtió en un símbolo de la amistad y el sacrificio en 2017, cuando Raisa le donó un riñón a la artista. Sin embargo, las especulaciones sobre un distanciamiento surgieron en 2022, después de que Gomez dijera en una entrevista con Rolling Stone que su “única amiga en la industria” era Taylor Swift.

La polémica se intensificó cuando Raisa reaccionó a ese comentario con la palabra “interesante” en Instagram. A ello se sumaron las declaraciones del padre de Raisa, quien en 2023 afirmó que ambas habrían tenido un desacuerdo debido al presunto consumo de alcohol de Gomez, ya que Raisa le habría recordado que no le dio el órgano para que saliera a beber.

Enfocadas en caminos separados

A pesar de los años de tensión y especulación mediática, Raisa aseguró que se alegra por el éxito y la felicidad de la recién casada, quien hoy es una de las artistas más influyentes y mejor pagadas del mundo. La actriz y donante concluyó, "Ella tiene su vida, ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”.

La ausencia de Francia Raisa en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco no ha sido confirmada como señal de una ruptura total, pero refuerza la idea de que ambas han tomado caminos separados.