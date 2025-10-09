Pepe Aguilar felicita a Ángela Aguilar en su cumpleaños número 22

CIUDAD DE MÉXICO – La cantante Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 22, y la felicitación más emotiva provino de su padre, el ícono de la música regional mexicana Pepe Aguilar. A través de sus redes sociales, el cantante compartió un mensaje lleno de orgullo y sensibilidad, reafirmando el vínculo inquebrantable que existe entre ambos en medio de las luces y las controversias del medio artístico.

El mensaje de Pepe Aguilar destacó la fortaleza y el crecimiento de su hija menor: "Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica... se agradece a la vida".

La heredera de la Dinastía Aguilar

Nacida en Los Ángeles, California, Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las voces más respetadas del regional mexicano. Su potente voz y su conexión con el género ranchero y mariachi la han posicionado como la heredera natural de la Dinastía Aguilar, acumulando más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Su trayectoria, que incluye el álbum Primero Soy Mexicana (2018) y proyectos en colaboración con su padre y su hermano Leonardo, demuestra la disciplina heredada de su familia. El mensaje de Pepe Aguilar cobra un significado especial al enfatizar que su "luz" no podrá ser apagada, un comentario que muchos seguidores interpretaron como un apoyo ante las constantes polémicas que han rodeado su vida personal, especialmente tras su matrimonio con Christian Nodal.

Celebración en el aire y la expectativa por Nodal

Ángela Aguilar comenzó su festejo con un "pre-festejo" en un avión privado, donde se le vio feliz con un pastel y decoraciones. Su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, y su hermana mayor, Aneliz Aguilar, también compartieron emotivos mensajes de felicitación.

Aunque no se han revelado los detalles del festejo principal, se especula que su esposo, el cantante Christian Nodal, le habría preparado una sorpresa. El año pasado, Nodal organizó una romántica celebración con rosas y fuegos artificiales para la artista. El mensaje de Pepe Aguilar se ha convertido en un fenómeno viral, reforzando la imagen de apoyo familiar que rodea a la joven estrella.