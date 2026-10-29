Belinda y Mafe Walker intercambian idioma extraterrestre en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO — La cantante mexicana Belinda se convirtió en tendencia dentro de las plataformas digitales tras ser captada en video intercambiando expresiones en un supuesto idioma de origen extraterrestre junto a la creadora de contenido colombiana Mafe Walker, durante la celebración de su fiesta anual de Halloween organizada la noche del 28 de octubre.

El sorpresivo encuentro ocurrió en el marco de la reunión temática organizada por la artista en la capital del país, la cual tuvo como concepto rector la ciencia ficción y la vida en otros planetas. En la grabación ampliamente difundida por los usuarios de las redes sociales, se aprecia a la intérprete interactuar de manera fluida con Walker —quien cobró notoriedad mediática internacional por asegurar que posee la capacidad de entablar comunicación con entes alienígenas— mediante la modulación de diversos sonidos y secuencias de frases no articuladas dentro de la lengua española.

¿Cómo ocurrió el intercambio de idioma extraterrestre?

El momento captado en el metraje generó una inmediata ola de interacciones entre los internautas, dividiéndose la opinión pública entre aquellos que interpretaron la escena como una simple integración al ambiente festivo del evento y quienes cuestionaron la intencionalidad del intercambio verbal. La participación de Mafe Walker estuvo completamente alineada con la línea conceptual de la celebración, cuya campaña de promoción previa contó además con la colaboración explícita del reconocido investigador periodístico del fenómeno OVNI, Jaime Maussan.

Detalles de la fiesta de Halloween de Belinda

Durante el desarrollo de la festividad, la anfitriona acaparó la atención de los presentes al lucir una caracterización detallada de la reina xenomorfo o Alien Queen, figura antagónica emblemática de la franquicia cinematográfica de ciencia ficción Alien. La indumentaria de la cantante incluyó elementos prostéticos de gran dimensión y un diseño de maquillaje especializado para emular con precisión la estructura biomecánica del personaje.

La reunión anual organizada por la artista se consolidó como uno de los eventos de entretenimiento más concurridos de la temporada de otoño en el medio del espectáculo, al reunir a diversas figuras de la música, la televisión y las plataformas digitales. Entre los invitados de la velada destacó la presencia de la actriz estadounidense Victoria Justice, quien se encontraba de visita promocional en territorio nacional, además de la cantante española Lola Índigo y el creador de contenido Aarón Mercury.

A pesar de la confluencia de celebridades nacionales e internacionales en el recinto de la fiesta, la interacción en el presunto lenguaje espacial entre la cantante y la influencer colombiana permaneció como el tema principal de conversación y difusión en los medios digitales tras la conclusión del festejo en la capital mexicana.