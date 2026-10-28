Martha Debayle es abucheada en evento de Todo Vale en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — La presentadora y empresaria Martha Debayle fue objeto de abucheos por parte de reporteros y fotógrafos tras intentar incorporarse a la fotografía grupal final del elenco de la serie Todo Vale, durante un evento promocional celebrado en un inmueble del centro de la capital mexicana.

La velada, organizada por las plataformas Disney+ y Hulu para promocionar la segunda temporada del drama legal creado por Ryan Murphy, contó con la presencia de las actrices Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. El encuentro sufrió considerables retrasos logísticos debido a una fuerte tormenta que obligó a reubicar las actividades desde la zona de la alberca del recinto Soho House hacia espacios interiores.

¿Qué ocurrió en el evento de Todo Vale?

Debayle se desempeñó como moderadora de la sesión de preguntas y respuestas con las protagonistas. Al iniciar la dinámica, la conductora informó que el panel sería breve para agilizar la agenda tras la acumulación de demoras generadas por la contingencia climatológica, decisión que provocó molestia entre los miembros de la prensa e invitados que esperaron durante varias horas.

Reacciones de la prensa ante Martha Debayle

El momento de tensión ocurrió cuando las actrices principales se colocaron frente al panel institucional para la toma oficial de imágenes. Debayle se aproximó al grupo y se posicionó brevemente junto a las celebridades, lo que desencadenó reclamos y gritos desde la zona de fotógrafos exigiendo que se apartara, bajo el argumento de que el retrato debía incluir únicamente a las integrantes del reparto.

Tras los reclamos, la comunicadora se retiró del encuadre para permitir que Kardashian, Paulson, Watts y Nash-Betts concluyeran la sesión fotográfica ante los medios. La nueva temporada de la producción tiene programado su estreno global a través de servicios de streaming a principios de noviembre de 2026.