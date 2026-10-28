Karina Torres recibe vehículo de Fede Vigevani en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — La creadora de contenido Karina Torres confirmó la recepción formal del vehículo nuevo que le otorgó el streamer uruguayo Fede Vigevani, cumpliendo el compromiso pactado durante la transmisión del programa La Casa de los Famosos México.

La integrante del colectivo Las Perdidas difundió la noticia en plataformas digitales a través de videos grabados en el interior del automóvil, donde mostró aspectos de la unidad e inició trayectos en la capital del país. Durante las grabaciones expresó su gratitud hacia el creador digital y la producción del formato televisivo tras concluir los trámites administrativos.

La entrega del vehículo se realizó tras finalizar el concurso de La Casa de los Famosos México.

El origen de la entrega ocurrió durante las primeras jornadas del concurso. Vigevani, quien participó bajo el rol de habitante infiltrado de estancia limitada, obtuvo el primer liderazgo de la competencia al ganar la prueba de patrocinio denominada Movilidad inteligente, cuyo premio consistió en una camioneta eléctrica de modelo reciente.

Al no figurar como competidor por el premio económico final debido a su estatus especial, Vigevani acudió al confesionario para solicitar el traspaso del bien a favor de Torres. El generador de contenido fundamentó su decisión en el testimonio de superación personal que ella compartió dentro del inmueble, además de su actividad recurrente en transmisiones en vivo mientras conduce.

Fede Vigevani, al no competir por el premio, decidió regalar el vehículo a Karina Torres por su historia de superación.

Aunque el anuncio simbólico sucedió en el jardín del foro de televisión antes del retiro de Vigevani, la posesión del vehículo quedó supeditada a la conclusión de la estancia de la participante y a la logística del patrocinador. Tras finalizar los compromisos del certamen, la entrega de las llaves se concretó formalmente el martes.

Karina Torres compartió su agradecimiento en redes sociales mostrando su nuevo automóvil.