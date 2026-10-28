Familia de Laura Bozzo aclara su estado de salud tras rumores
La familia de Laura Bozzo emitió un comunicado en Instagram para desmentir rumores sobre su salud.
Las especulaciones sobre el presunto fallecimiento de la emblemática conductora peruana Laura Bozzo fueron categóricamente desmentidas por su círculo cercano. A través de un comunicado emitido en las historias de Instagram de su hija, Alejandra de la Fuente (@missale_xo), se frenó la ola de versiones infundadas que circulaban en las plataformas digitales.
En el mensaje, la familia exigió a los usuarios y a los medios de comunicación actuar con mayor ética y rigor, evitando replicar datos sin comprobar. "Desmentimos categóricamente dicha información", reza el texto oficial, en el que también se agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas.
La incertidumbre en torno a la salud de la presentadora de 75 años escaló luego de que fuera internada de urgencia el pasado mes de octubre debido a una úlcera perforada que ameritó cirugía. Dicho procedimiento se complicó posteriormente con cuadros de peritonitis y neumonía, según información dada a conocer por diversos medios.
Ante este panorama, Bozzo fue trasladada desde Acapulco hacia un centro médico en la Ciudad de México para recibir atención especializada. Aunque los reportes previos apuntaban a una mejoría paulatina pero lenta, la falta de un nuevo parte médico oficial dejó el terreno abierto a la desinformación.
Por ahora, los allegados a la conductora reiteraron la importancia de mantenerse prudentes, respetar el proceso de recuperación y consultar únicamente los canales oficiales de la familia para conocer cualquier actualización sobre su evolución.