Autopsia de 'El Komanche' revela cuál fue la causa de su muerte

MONTERREY, México — Autoridades del estado de Nuevo León revelaron el resultado de la necropsia practicada al creador de contenido Carlos Mauricio Gómez, conocido en la comunidad digital como El Komanche, tras ser hallado sin vida en el municipio de Monterrey.

El informe forense determinó que la causa del deceso fue asfixia por ahorcamiento, según confirmaron las fuentes oficiales encargadas del caso. Sin embargo, las autoridades señalaron que la investigación se mantiene abierta con el fin de esclarecer la totalidad de las circunstancias que rodearon el fallecimiento del influyente streamer salvadoreño.

Detalles confirmados

El hallazgo ocurrió en un inmueble localizado en la colonia Paseo Cumbres, en la capital neoleonesa. Habitantes de la zona alertaron a los cuerpos de seguridad al percatarse de que la puerta principal de la vivienda permanecía abierta. Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron el cuerpo de Gómez, cuya falta de signos vitales fue confirmada minutos después por el personal paramédico que acudió a atender la emergencia.

Tras confirmarse la muerte, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León procedieron al acordonamiento de la propiedad para llevar a cabo el levantamiento de los restos y recolectar las primeras evidencias en la escena. Una de las líneas de indagatoria busca precisar las razones por las cuales el acceso a la residencia se encontraba abierto al momento del arribo de los oficiales.

Impacto en la comunidad

Nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, Gómez inició su trayectoria en las transmisiones en vivo en 2015. Logró proyectar su figura internacionalmente a partir de 2020 mediante la creación de contenido basado en videojuegos populares como Minecraft, Grand Theft Auto V y Fortnite.

Su relevancia en la industria del entrenamiento digital se consolidó gracias a su participación en la organización de los Squid Craft Games, un torneo multitudinario desarrollado dentro de la plataforma Minecraft e inspirado en una célebre serie surcoreana. El proyecto, realizado en colaboración con reconocidas figuras de la plataforma Twitch como AuronPlay y El Rubius, alcanzó récords de audiencia global entre las comunidades de habla hispana.

A lo largo de su carrera, Gómez colaboró también con otros referentes del ámbito del streaming como Fernanfloo e Ibai Llanos, además de integrarse a torneos de exhibición mediática como la Kings League Américas.

Las autoridades estatales indicaron que continuarán recabando pruebas periciales para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer los hechos ocurridos en el domicilio de la víctima.