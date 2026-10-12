Angélica Rivera y Sofía Castro: bioserie de Netflix se estrenará en 2027

# Netflix confirma bioserie de Angélica Rivera protagonizada por Sofía Castro

La producción sobre la vida de Angélica Rivera llegará a Netflix en 2027 y abordará distintas etapas de su trayectoria, incluida su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Netflix confirmó el inicio de las grabaciones de la bioserie de Angélica Rivera, actriz mexicana conocida como "La Gaviota" y ex primera dama de México. El proyecto contará con la participación de su hija, Sofía Castro, quien será la encargada de interpretarla en la pantalla.

De acuerdo con la información publicada por SDP Noticias, la producción tiene previsto su estreno en 2027 y estará a cargo de Pablo Cruz, productor relacionado con la serie biográfica de Luis Miguel.

Sofía Castro interpretará a su propia madre

Sofía Castro expresó su emoción por formar parte del proyecto y calificó como un honor la oportunidad de representar a su madre en una producción que narrará momentos importantes de su vida.

La actriz compartió una fotografía junto a Angélica Rivera mientras sostenían una claqueta de cine. También agradeció a Carolina Leconte, vicepresidenta de Netflix Latinoamérica, por su participación en la aprobación del proyecto.

La elección de Sofía Castro ha despertado interés entre los seguidores de ambas actrices, debido a que la historia será protagonizada por alguien que conoce de cerca la vida personal y familiar de Rivera.

¿Qué contará la bioserie de Angélica Rivera?

Uno de los aspectos que más expectativa genera es la posibilidad de que la serie aborde la etapa en la que Angélica Rivera estuvo casada con Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de México de 2012 a 2018.

La relación entre ambos estuvo bajo el escrutinio público, especialmente durante el periodo en que Rivera desempeñó el papel de primera dama. También generó controversia el caso conocido como la "Casa Blanca", relacionado con una propiedad vinculada a la actriz y que provocó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés durante el gobierno de Peña Nieto.

La pareja anunció su separación en 2019, después de que Peña Nieto concluyera su mandato presidencial. Según la publicación, la bioserie podría profundizar en esta etapa y en las experiencias personales de Rivera durante su paso por la política.

La producción llegará en 2027

Con el rodaje ya iniciado, Netflix prepara esta producción biográfica como uno de sus próximos estrenos. Aunque se ha confirmado la participación de Sofía Castro y la fecha estimada de lanzamiento, todavía queda por conocer qué episodios de la vida de Angélica Rivera se desarrollarán con mayor detalle.

La expectativa se centra en descubrir cómo la serie presentará la trayectoria de la actriz, su vida familiar y los acontecimientos que la convirtieron en una de las figuras más comentadas del espectáculo y la política mexicana.