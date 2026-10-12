Eduin Caz regala un millón de pesos a Ese Pérez tras su salida del reality

# Eduin Caz regala un millón de pesos a Ese Pérez tras su salida de La Casa de los Famosos México

El vocalista de Grupo Firme sorprendió al influencer con un cheque de un millón de pesos y aseguró que merece ser considerado el verdadero ganador del reality.

El cantante Eduin Caz tuvo un gesto inesperado con su amigo Ese Pérez, luego de que el creador de contenido concluyera su participación en *La Casa de los Famosos México 2026* en el cuarto lugar de la competencia.

A través de un video compartido en redes sociales, el intérprete de Grupo Firme mostró el momento en que visitó al influencer en su departamento para entregarle un cheque por un millón de pesos como reconocimiento al esfuerzo que realizó durante el programa.

Aunque Ese Pérez no obtuvo el premio principal de cuatro millones de pesos, Eduin Caz afirmó que lo considera el verdadero ganador por haber cumplido el reto que se propuso al ingresar al reality.

Eduin Caz revela por qué motivó a Ese Pérez a entrar al reality

El cantante explicó que fue él quien animó a su amigo a participar en el programa, pues quería que asumiera un nuevo desafío personal y se alejara temporalmente de las fiestas.

Eduin Caz señaló que conocía el esfuerzo que Ese Pérez estaba haciendo dentro de la casa y expresó su molestia ante las críticas que recibió durante la competencia.

Por su parte, el influencer agradeció el regalo y destacó el valor de la amistad que mantiene con el cantante. Reconoció que no ganó el reality, pero aseguró que el apoyo de Eduin Caz y de sus seguidores lo hacía sentirse ganador.

El regalo desata bromas en redes sociales

La entrega del millón de pesos también estuvo acompañada de bromas entre ambos amigos. Ese Pérez hizo referencia a las recientes quejas de Eduin Caz por los elevados cobros de agua y electricidad que había denunciado públicamente.

El gesto del cantante generó comentarios de usuarios que destacaron su lealtad y el respaldo que brindó al influencer después de su salida del programa.

De esta manera, aunque Ese Pérez quedó fuera de la disputa por el primer lugar, recibió un reconocimiento económico de su amigo, quien dejó claro que su participación en *La Casa de los Famosos México 2026* representó un logro personal.