Eduin Caz denuncia cobros excesivos en servicios básicos de su hogar

CIUDAD DE MÉXICO — El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, expresó su molestia a través de redes sociales tras recibir cobros exorbitantes en las facturas de servicios básicos de su residencia, los cuales ascienden a 100 mil pesos por consumo de agua y 12 mil pesos por energía eléctrica.

Mediante videos difundidos en las historias de su cuenta de Instagram, el intérprete manifestó su indignación ante lo que considera cobros fuera de proporción. El artista explicó que actualmente se encuentra investigando los motivos de la elevada tarifa de agua y aclaró que, aunque cuenta con la solvencia para saldar el adeudo si resultara procedente, su inconformidad radica en las inconsistencias del cobro.

Cobros exorbitantes en servicios básicos

Respecto al recibo de luz por 12 mil pesos, el músico calificó el monto de inexplicable debido a que su vivienda cuenta con sistema de paneles solares. Caz detalló que sus pagos habituales no superan los mil 200 pesos y señaló que el cobro le parece aún más imprevisto debido a que ha permanecido fuera de su hogar por compromisos laborales, giras internacionales como su reciente estancia en España y presentaciones en la capital del país.

Durante sus declaraciones, el vocalista de Grupo Firme lamentó la falta de claridad en las facturaciones de los servicios públicos y cuestionó el destino final de los recursos recaudados. Hasta el momento, el intérprete no ha informado sobre la resolución final del aclaratorio ni las dependencias responsables han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.