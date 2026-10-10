Mariana Ochoa habla sobre el comportamiento de Gala Montes

CIUDAD DE MÉXICO — La cantante Mariana Ochoa, ganadora del programa de telerrealidad La Casa de los Famosos, aseguró durante una entrevista concedida al conductor Yordi Rosado que la actriz Gala Montes ingresó al proyecto bajo los efectos de sustancias tras haber asistido a una fiesta previa.

Las declaraciones de la exintegrante de OV7 se produjeron durante una gira de medios en la que estuvo acompañada por otros participantes destacados del concurso, entre ellos Memo Schutz y Karina Torres. En la emisión, Ochoa detalló que la propia Montes les confesó en su momento que venía de un festejo sin haber dormido, situación que, según su percepción, se reflejó en un comportamiento inusual al momento de incorporarse al programa.

¿Qué declaró Mariana Ochoa sobre Gala Montes?

Ochoa sostuvo que la actitud de la actriz pudo ser resultado de la combinación entre el trasnocho, el consumo de alguna sustancia y el compromiso de asumir un personaje acordado previamente con la producción del programa. Por su parte, la creadora de contenido Karina Torres respaldó los comentarios de Ochoa al señalar de manera breve que la actriz parecía provenir de un festejo previo al inicio de las grabaciones.

Reacciones de Gala Montes ante las acusaciones

Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido ningún pronunciamiento ni declaración pública a través de sus canales oficiales respecto a los sealamientos expresados por sus excompañeros del reality show.