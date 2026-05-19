Bono de U2 causa furor bailando salsa en la Ciudad de México

El cantante Bono, líder de la legendaria banda U2, causó sensación en redes sociales luego de ser captado bailando salsa en un centro nocturno de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Paul David Hewson, nombre real del músico irlandés, visitó el Club San Luis, donde se dejó ver disfrutando de la música tropical y bailando ante los aplausos de los asistentes, quienes compartieron videos e imágenes del momento que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

¿Por qué Bono está en México?

La visita de U2 a la capital mexicana se debe a la grabación del videoclip de la canción "The Streets of Dreams", proyecto que tuvo como una de sus principales locaciones la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, donde filmaron el pasado 13 de mayo.

Sin embargo, la producción enfrentó complicaciones por la lluvia, situación que obligó a los integrantes de la banda a resguardarse en el departamento de una familia cercana mientras esperaban mejores condiciones para continuar con las grabaciones.

Reacciones de los seguidores

Además de Bono, la agrupación integrada por The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. también realizó grabaciones en el tradicional Salón Los Ángeles, sitio donde decenas de seguidores permanecieron a la espera de conseguir fotografías o autógrafos de los músicos.

El tema "Street of Dreams" formará parte del próximo material discográfico de la banda.

La aparición del vocalista bailando salsa generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes destacaron lo inesperado del momento y compartieron comentarios sobre el gusto del cantante por la música latina.