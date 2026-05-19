Corona Capital revela su edición 16 con Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots como protagonistas

El Festival Corona Capital dio a conocer el cartel de su edición número 16 con una presentación especial realizada en el Parque Aztlán, donde destacaron nombres como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como parte de los artistas principales que se presentarán del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La revelación del lineup estuvo acompañada por un espectáculo de cientos de drones organizado por Ocesa en el Bosque de Chapultepec, donde fueron apareciendo los nombres de las bandas y artistas invitados para esta nueva edición del evento musical.

Entre los grupos y cantantes confirmados también se encuentran Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks, The Offspring, Underworld, The XX, Lola Young, Mother Mother y Bunt, además de otros actos internacionales que integrarán el festival.

El Festival Corona Capital 2023 se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La presentación fue observada desde las cabinas de la Rueda 360, ubicadas a 85 metros de altura en Parque Aztlán, donde acudieron representantes de medios impresos, electrónicos y digitales para conocer los detalles del festival, considerado uno de los más importantes por la cantidad de asistentes y la infraestructura que despliega durante sus tres jornadas.

Artistas como Mumford & Sons y Daniel Caesar también estarán presentes en el evento musical.

En la edición pasada, correspondiente al 15 aniversario del Corona Capital, Linkin Park encabezó el cierre del evento con Emily Armstrong como nueva vocalista. También participaron Foo Fighters, Chappell Roan, Garbage, Deftones, 4 Non Blondes y Vampire Weekend, junto a otras bandas y artistas internacionales.

La presentación del cartel incluyó un espectáculo de drones en el Bosque de Chapultepec.

La revelación del cartel ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la música, quienes esperan con ansias el regreso de este festival que se ha consolidado como uno de los más importantes en México.