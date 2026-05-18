Serie de Harry Potter pierde a su actriz de Ginny Weasley tras la primera temporada

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter sufrió un cambio importante antes del estreno de su segunda temporada, luego de que la actriz Gracie Cochrane anunciara su salida del proyecto, donde interpreta a Ginny Weasley.

A través de un comunicado difundido por su familia, se informó que la joven actriz decidió abandonar la producción tras concluir la primera temporada debido a "circunstancias imprevistas".

El mensaje destacó que su participación en el universo de Harry Potter representó una experiencia significativa y agradeció tanto a la directora de casting Lucy Bevan como al equipo de producción por el trabajo realizado durante las grabaciones.

La actriz sí aparecerá en la primera entrega de la serie, cuyo estreno está previsto para esta Navidad, pero el personaje será interpretado por otra actriz en las siguientes temporadas.

Por su parte, HBO emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la decisión tomada por Gracie Cochrane y su familia, además de agradecerle por su participación en la producción.

El fichaje de Cochrane había sido anunciado oficialmente en agosto de 2025, cuando HBO presentó parte del elenco encargado de dar vida a la familia Weasley. En esa ocasión también apareció Alastair Stout, quien interpretará a Ron Weasley.

La salida de la actriz ha generado reacciones entre seguidores de la saga creada por J.K. Rowling, quienes esperan conocer próximamente quién asumirá el papel de Ginny en futuras temporadas.