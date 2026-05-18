Shakira gana batalla contra Hacienda: devolución de 60 millones de euros

La cantante colombiana Shakira obtuvo una resolución favorable en el litigio fiscal que mantenía con la Hacienda española por el ejercicio correspondiente a 2011, luego de que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional concluyera que no debía ser considerada residente fiscal en España durante ese año.

Con esta decisión judicial, quedan anulados los expedientes que obligaban a la artista Shakira a pagar cerca de 55 millones de euros por liquidaciones y sanciones fiscales. De acuerdo con fuentes judiciales citadas en el caso, la devolución total, incluyendo intereses, podría superar los 60 millones de euros, equivalentes aproximadamente a mil 289 millones 800 mil 960 pesos mexicanos.

La Audiencia Nacional y su decisión

La resolución judicial revoca las actuaciones impulsadas por la Agencia Tributaria, cuyos inspectores determinaron en su momento que Shakira ya debía tributar como residente fiscal en territorio español durante 2011.

Derivado de esa interpretación, las autoridades fiscales españolas emitieron liquidaciones por 24.7 millones de euros relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cantidad que incluía 19.9 millones de cuota tributaria y 4.7 millones de intereses.

Detalles de las liquidaciones fiscales

Además, se le reclamaron otros 2.6 millones de euros por el Impuesto sobre el Patrimonio.