The Boys se despide: ¿Cuándo y dónde ver el episodio final de la serie?

Los seguidores de The Boys ya cuentan las horas para el estreno del capítulo final de la producción. El episodio 8 de la quinta temporada llegará este miércoles 20 de mayo a Prime Video, poniendo fin a una historia que se desarrolló durante siete años y que está basada en los cómics de Garth Ennis.

El estreno tendrá horarios distintos dependiendo del país. En México podrá verse desde las 02:00 de la madrugada; en Colombia a las 03:00 AM; en Chile a las 04:00 AM; en Argentina a las 05:00 AM y en España a las 09:00 AM.

Expectativas de la temporada final

La temporada final ha mantenido alta la expectativa por el desarrollo de sus personajes y el tono de sátira política y violencia que caracteriza a la serie. Tras los acontecimientos de la cuarta entrega, Hughie, Mother´s Milk y Frenchie terminaron encarcelados en los llamados "Campos de la Libertad", mientras Annie January, conocida como Starlight, logró escapar y Kimiko continúa desaparecida.

Por su parte, Billy Butcher enfrenta una transformación cada vez más oscura debido al Compuesto V y a un tumor que le ha otorgado nuevas capacidades. Su objetivo ahora es utilizar un virus letal para acabar con los Supers.

Participación de actores de Supernatural

Otro de los elementos más comentados de esta temporada es la participación de actores de Supernatural, incluyendo a Jared Padalecki, Misha Collins y Jensen Ackles, quien adelantó que algunas escenas sorprenderán por completo a los fans.

El episodio final tendrá una duración superior a una hora y promete resolver las principales historias pendientes, especialmente el enfrentamiento definitivo en torno al dominio de Homelander.

Aunque la temporada recibió opiniones divididas entre los espectadores, especialistas y sitios de crítica han mantenido evaluaciones positivas sobre el cierre de la serie, destacando el tono provocador y el desenlace de la historia.

Además, el creador de la producción, Eric Kripke, confirmó que no habrá una sexta temporada. Según explicó, la quinta entrega fue concebida desde el inicio como el cierre definitivo de la narrativa.