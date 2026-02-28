Paramount Skydance cierra compra de Warner Bros. Discovery por 110 mil millones

En una de las transacciones más relevantes para la industria del entretenimiento en los últimos años, Paramount Skydance cerró la compra de Warner Bros. Discovery por un monto estimado en 110 mil millones de dólares, incluida una deuda de 29 mil millones. La firma del acuerdo se concretó el viernes por la mañana, según un audio de una reunión global de la compañía revisado por Reuters.

Durante ese encuentro, Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros., explicó que Netflix contaba con el derecho legal de igualar la propuesta de Paramount Skydance, pero finalmente decidió no hacerlo, lo que abrió la puerta a la formalización del acuerdo.

¿Cómo ocurrió la compra de Warner Bros. Discovery?

La operación pone fin a una prolongada guerra de ofertas. Netflix optó por no igualar la propuesta final de 31 dólares por acción presentada por Paramount, superior a la oferta previa de 27.75 dólares por acción del gigante del streaming.

Detalles del acuerdo entre Paramount y Warner Bros.

La adquisición dará forma a uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo. Paramount podrá aprovechar el amplio catálogo de propiedad intelectual de Warner y, al mismo tiempo, reforzar su presencia en el mercado de streaming mediante una eventual integración de HBO Max y Paramount+, lo que ampliaría su base de usuarios y fortalecería su posición frente a Netflix.

El acuerdo también contempla la búsqueda de ahorros por 6 mil millones de dólares a través de recortes en áreas con operaciones duplicadas.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, expresó entusiasmo por el potencial de la combinación y aseguró que ambas compañías podrán colaborar para contar historias que impacten a audiencias globales. Por su parte, David Ellison, presidente y CEO de Paramount Skydance, adelantó que su objetivo es elevar la producción conjunta a más de 30 películas al año, manteniendo a Paramount y Warner Bros. como operaciones independientes.

Impacto en la industria del entretenimiento

El movimiento marca un nuevo capítulo en la transformación de los grandes estudios. Hace casi una década, The Walt Disney Company adquirió gran parte de 20th Century Fox, reduciendo el número de grandes estudios. Ahora, el panorama apunta a una nueva consolidación en la que permanecerían cuatro actores principales, junto con Universal Pictures y Sony Pictures Entertainment.

Mientras tanto, la industria mantiene un silencio relativo ante la noticia, aunque se anticipa mayor reacción pública en el marco de próximas ceremonias como los Actor Awards.

La magnitud del acuerdo también resalta por el valor histórico de sus instalaciones. Los estudios de Paramount en Melrose, Los Ángeles, cuentan con 30 escenarios en 26 hectáreas y han albergado producciones como Sunset Boulevard y Forrest Gump. Por su parte, Warner Bros. posee en Burbank un complejo de 44 hectáreas con 31 estudios de sonido y 11 sets exteriores, donde se realizaron títulos como My Fair Lady y las series Gilmore Girls y Friends, además de un amplio estudio en Leavesden, Reino Unido.

Con esta operación, Hollywood entra en una nueva etapa de concentración empresarial y reconfiguración estratégica, en un contexto marcado por la competencia en streaming y la búsqueda de mayor escala global.