Pokémon Company celebra 30 años de éxito en Japón con nuevos videojuegos

TOKIO, Japón – La franquicia de entretenimiento más valiosa del mundo, Pokémon, celebra este viernes su 30 aniversario (Pokémon Day) con una serie de anuncios que han sacudido a la industria de los videojuegos. Desde su debut en 1996 con Pokémon Rojo y Verde, la marca ha evolucionado hasta convertirse en un pilar cultural, y para esta tercera década, The Pokémon Company ha revelado ambiciosos proyectos que incluyen nuevos títulos, alianzas de lujo y contenido digital limitado.

El evento central, transmitido globalmente, destacó no solo el legado de la marca, sino su futuro tecnológico, apostando por la integración de nuevas plataformas y experiencias de juego inmersivas que buscan conectar a las generaciones de entrenadores veteranos con los más jóvenes.

Novedades en videojuegos y "Leyendas"

El anuncio más esperado por los fans fue la revelación de un nuevo capítulo en la saga principal. Aunque los detalles se mantienen bajo estricto embargo, se confirmó el desarrollo de un nuevo título de la serie "Leyendas", que explorará regiones clásicas con mecánicas de juego renovadas. Además, se anunciaron actualizaciones masivas para Pokémon GO y Pokémon UNITE, que incluirán eventos de incursión especiales y la llegada de criaturas legendarias nunca antes vistas en estas plataformas.

Colaboraciones y recompensas de tiempo limitado

Para conmemorar estos 30 años, la compañía anunció colaboraciones con marcas de moda de alta gama y artistas de renombre internacional. Entre las sorpresas para los jugadores se encuentran:

Distribución Especial: Un Pokémon singular de nivel 100 disponible por tiempo limitado mediante código de descarga para los juegos actuales.

Artículos de Colección: Lanzamiento de una línea de cartas de TCG (Trading Card Game) con diseños retro que rinden homenaje al "Set Base" original de 1996.

Eventos Digitales: Recompensas exclusivas dentro de las aplicaciones móviles para todos los usuarios que inicien sesión durante la semana de aniversario.

El impacto cultural de tres décadas

Desde su creación por Satoshi Tajiri, Pokémon ha trascendido las consolas para dominar el cine, la televisión y el mercado de coleccionables. Con más de 1,000 especies registradas y una presencia global inigualable, la franquicia llega a su 30 aniversario en un momento de expansión sin precedentes, reforzado por el éxito de sus recientes parques temáticos y experiencias de realidad aumentada.

"Pokémon no es solo un juego, es un lenguaje universal que ha unido a personas de todo el planeta durante 30 años", expresó un portavoz de la compañía durante la celebración en Japón. Las festividades continuarán durante todo el año 2026 con eventos presenciales en las principales capitales del mundo, incluyendo la Ciudad de México, Madrid y Nueva York.