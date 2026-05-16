Bruce Willis perdió el habla por avance de la demencia, revela su esposa Emma Heming

La salud del actor Bruce Willis volvió a generar preocupación luego de que su esposa, Emma Heming Willis, reveló que el intérprete ya no puede hablar debido al avance de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, Heming Willis explicó que la enfermedad ha afectado severamente la comunicación del actor, aunque aseguró que entre ambos continúa existiendo una fuerte conexión emocional.

"Él no tiene lenguaje, pero cuando nos miramos sobran las palabras", expresó.

La esposa del protagonista de películas como Die Hard relató que los primeros síntomas comenzaron con cambios en la forma de comunicarse del actor, aunque en ese momento no imaginaron que se trataba de una enfermedad neurodegenerativa.

Según recordó, Bruce Willis presentó dificultades relacionadas con el lenguaje y episodios de tartamudez similares a los que sufrió durante la infancia. Con el paso del tiempo, el comportamiento del actor también cambió, mostrándose más distante con su familia.

Emma Heming confesó que incluso llegó a pensar que atravesaban problemas de pareja antes de conocer el diagnóstico definitivo. "Con el diagnóstico entendí que no era algo que él eligiera", señaló.

La familia ha tenido que adaptarse a nuevas formas de comunicación, ya que, aunque el actor perdió el habla, aún reconoce a sus seres queridos y mantiene expresiones que permiten conservar el vínculo afectivo.

Heming explicó que han creado un cuaderno donde registran momentos felices, gestos y recuerdos cotidianos para mantener presentes los pequeños instantes compartidos.

La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la personalidad y la conducta. La esposa del actor describió el proceso como un duelo constante, aunque aseguró que ha aprendido a vivir con esa realidad.

Además, habló del desgaste emocional que implica ser cuidadora y reconoció la importancia de pedir ayuda para enfrentar la situación.

"Me dijeron que muchos cuidadores mueren antes que la persona a la que aman... fue una llamada de atención", comentó.

Emma Heming también explicó que decidió reorganizar la dinámica familiar para ofrecer estabilidad tanto a Bruce Willis como a sus hijas, separando espacios dentro del hogar para atender mejor las necesidades de todos.

A pesar de las dificultades, aseguró que todavía existen momentos que le recuerdan al actor que conoció durante años. "Una mirada, una expresión o su risa... eso me devuelve a él", afirmó.

La pareja contrajo matrimonio en 2009 y desde el diagnóstico del actor, Heming Willis se ha convertido en una voz activa sobre la importancia del apoyo emocional y médico para las familias que enfrentan enfermedades neurodegenerativas.