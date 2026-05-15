Capi Pérez se disculpa tras polémica con integrante de Santos Bravos en los Spotify Podcast Awards 2026

El conductor y comediante Capi Pérez ofreció una disculpa pública luego de ser señalado en redes sociales por un supuesto comportamiento hacia el cantante Alejandro Aramburú durante los Spotify Podcast Awards 2026.

La controversia surgió tras la difusión de videos en los que se observa al conductor interactuando con el integrante de la agrupación Santos Bravos mientras recibían un reconocimiento en el evento.

¿Qué ocurrió en los Spotify Podcast Awards?

A través de un video publicado en redes sociales, el también integrante de Venga la Alegría afirmó que sus acciones no tuvieron intención de incomodar y que todo se trató de una broma.

"Fue un chiste tonto", declaró el conductor, al tiempo que explicó que no buscó ofender al cantante ni a sus seguidores.

Reacciones en redes sociales

En su mensaje, Capi Pérez también ofreció una disculpa directa a Alejandro Aramburú, en caso de que se haya sentido incómodo, y extendió su mensaje a los fans del grupo que manifestaron su molestia en redes sociales.

El grupo Santos Bravos es una boy band latina formada bajo el sello de HYBE Latin America, con integrantes de distintos países como Perú, México, Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico, y debutó en 2025 tras un reality show de selección.

La polémica generó amplia conversación en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre los límites del humor en eventos públicos y la interacción entre conductores y artistas.