Pedro Pascal afirma que México será campeón del Mundial de Fútbol 2026

El actor Pedro Pascal generó revuelo internacional tras afirmar que la Selección Mexicana será la próxima campeona del mundo en el Mundial de Fútbol 2026.

Durante su paso por la alfombra roja de la nueva entrega de The Mandalorian, el intérprete fue cuestionado sobre el torneo que se disputará en Norteamérica, a lo que respondió de manera directa que México será el ganador.

"México", dijo Pascal al ser preguntado sobre su pronóstico, declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó reacciones entre aficionados al futbol.

La afirmación de Pedro Pascal se hizo durante la alfombra roja de The Mandalorian.

El Mundial 2026 será organizado de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y marcará un hecho histórico al contar con la participación de 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos.

En este nuevo formato, la Selección Mexicana tendría que disputar hasta ocho encuentros para llegar a la final, debido a la ampliación de las fases de eliminación directa.

El Mundial 2026 contará con la participación de 48 selecciones y 104 partidos.

La predicción del actor ha sido tomada con entusiasmo por algunos aficionados, especialmente por el simbolismo que representa para el equipo mexicano, que nunca ha logrado superar los cuartos de final en la historia del torneo.