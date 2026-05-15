Luis Miguel hospitalizado en Nueva York por problemas cardiacos

Desde redes sociales y diversos programas de espectáculos en México y Estados Unidos comenzó a circular con fuerza la versión de que el cantante Luis Miguel fue hospitalizado debido a un supuesto problema cardiaco.

La noticia surgió luego de que el programa ´El Gordo y La Flaca´ diera a conocer la información, asegurando que el intérprete ingresó desde el lunes a uno de los hospitales más importantes de Nueva York por presuntas complicaciones cardiacas.

"Fue ingresado el lunes en dicho hospital y su novia, Paloma Cuevas, se encontraba con él desde su ingreso. Obviamente, el trato es VIP y en estricta confidencialidad. Todo ha sido por supuestos y alegados problemas cardiacos", señalaron durante la emisión.

Detalles confirmados

Durante el enlace televisivo, se dio a conocer que, pese a contar con información relacionada con la hospitalización, así como con el nombre del hospital y otros detalles, el programa decidió no revelar más datos para respetar la privacidad del intérprete de ´Amor, Amor, Amor´.

"Pero sí, ´El Sol´ de México fue ingresado desde este lunes en un hospital y se encuentra bajo observación", dijo en vivo la reportera Gelena Solano.

Reacciones en redes sociales

Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales comenzaron a reaccionar de inmediato y diversos programas de espectáculos en México, Perú, Argentina y España se mantuvieron atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud del cantante.

Con 56 años, Luis Miguel ha mantenido su vida personal bajo absoluta discreción, más allá de la información que él mismo ha decidido compartir públicamente, como algunas de sus relaciones sentimentales o aspectos relacionados con sus hijos.