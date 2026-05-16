Luis Miguel es hospitalizado en Nueva York por complicaciones cardíacas

Diversos medios de Estados Unidos difundieron este viernes la noticia sobre la supuesta hospitalización del cantante Luis Miguel en un hospital de Nueva York, luego de que el programa televisivo El Gordo y La Flaca revelara información relacionada con su estado de salud.

Durante la emisión, la cadena Univision señaló que el intérprete habría ingresado al hospital desde el lunes pasado tras acudir a una revisión médica de rutina, donde posteriormente fue retenido por presuntas complicaciones cardíacas.

¿Qué se sabe sobre la hospitalización de Luis Miguel?

La corresponsal Gelena Solano informó que la pareja del cantante, Paloma Cuevas, ha permanecido junto a él desde su ingreso. Además, indicó que el tratamiento se ha manejado bajo estrictas medidas de privacidad y confidencialidad.

"Fue ingresado el lunes en dicho hospital y su novia, Paloma Cuevas, se encontraba con él desde su ingreso. Obviamente, el trato es VIP y en estricta confidencialidad", mencionaron durante la transmisión del programa, aunque evitaron compartir más detalles para respetar la privacidad del artista.

Reacciones en redes sociales

Tras darse a conocer la información, seguidores y usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar y compartir reportes sobre la condición médica de "El Sol de México".

Hasta las 17:00 horas de la Ciudad de México, no existía una confirmación oficial sobre el estado de salud del cantante de 56 años.