Bruce Willis deja su hogar para recibir cuidados especializados por su demencia

Bruce Willis, de 70 años, ha sido trasladado a una residencia con cuidados permanentes debido al avance de la demencia frontotemporal que padece desde 2023. La decisión fue tomada por su esposa, Emma Heming Willis, quien señaló que su prioridad es proteger la estabilidad emocional de sus hijas ante los cambios que implicaría adaptar el hogar familiar a las necesidades del actor.

En declaraciones al especial televisivo Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, Heming explicó que su esposo "querría que nuestras hijas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad". La modelo y empresaria destacó que esta fue la decisión más difícil de su vida, pero también la más adecuada dadas las circunstancias.

Actualmente, Willis reside en una casa de una sola planta, bajo el cuidado constante de un equipo especializado. Aunque su salud física se mantiene estable y no ha perdido movilidad, su capacidad de comunicación continúa deteriorándose. Aun así, su familia se ha adaptado a una nueva forma de interactuar con él, centrada en la presencia, el afecto y momentos compartidos.

Emma Heming ha procurado mantener los lazos familiares, llevando a sus hijas a desayunar y cenar con su padre con regularidad. "Nos gusta ver películas o simplemente estar al aire libre. Lo importante es estar presentes", señaló.

La familia de Bruce Willis —incluida su exesposa Demi Moore y sus hijas mayores Rumer, Scout y Tallulah— ha descrito esta etapa como un proceso doloroso. Rumer, la mayor de sus hijas, compartió públicamente lo difícil que ha sido no poder hablar con su padre como antes. En una carta por el Día del Padre, expresó su tristeza por no poder compartir sus vivencias con él y lamentó no haberle hecho más preguntas cuando todavía podía responderlas.

Emma Heming ha documentado su experiencia como cuidadora en un libro titulado The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, en el que relata los retos y aprendizajes de acompañar a un ser querido que enfrenta esta enfermedad sin cura.