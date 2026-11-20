Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras anunciar la muerte de su padre, Peter Hernández. El cantante dio a conocer la noticia este jueves 19 de noviembre mediante una publicación en redes sociales, donde compartió varias fotografías junto a él y le dedicó unas palabras de despedida.

El intérprete de Die With a Smile recordó con cariño la relación que mantenía con su papá y reveló que apenas unos días antes de su fallecimiento tuvo la oportunidad de darle un último abrazo.

A través de Instagram, el artista expresó el profundo significado que Peter tuvo en su vida, especialmente por haber sido quien le enseñó gran parte de lo que sabe sobre música.

Bruno Mars recuerda el legado musical de su padre

En su mensaje, Bruno también destacó el papel de su padre dentro de la familia, pues fue quien crió junto a él a sus cuatro hermanas y a su hermano. Además, aseguró que siempre lo considerará el mejor papá del mundo y que su ausencia será algo que sentirá todos los días.

Más allá del vínculo familiar, Peter Hernández tuvo una influencia importante en el camino artístico de Bruno Mars. El propio cantante reconoció que su gusto por la música y muchos de los conocimientos que adquirió desde pequeño fueron resultado de las enseñanzas de su padre.

Por ello, su despedida estuvo acompañada de recuerdos y fotografías que reflejan la cercanía que existía entre ambos.

Hasta el momento, el cantante no ha revelado cuál fue la causa de muerte de Peter Hernández ni ha especificado la fecha exacta de su fallecimiento.

El emotivo recuerdo de su madre, Bernadette Hernández

En medio de su despedida, Bruno Mars también hizo referencia a su madre, Bernadette Hernández, quien falleció en 2013 a los 55 años como consecuencia de un aneurisma cerebral.

El recuerdo de su mamá quedó incluido en las palabras que dedicó a su padre, con quien ahora se despidió públicamente a través de un mensaje cargado de nostalgia.

El cantante concluyó su publicación con una frase especialmente emotiva: "Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí".

Con estas palabras, Bruno Mars compartió con sus seguidores el difícil momento que atraviesa y recordó a las dos personas que marcaron profundamente su vida.