El mundo del entretenimiento estadounidense está de luto tras la muerte del actor Larry Poindexter, quien falleció el martes 18 de noviembre, a los 66 años, luego de ser atropellado por un automóvil en el vecindario de Studio City, en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente ocurrió el viernes por la noche, cuando el intérprete cruzaba una calle cercana a su residencia para comprar comida. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital, donde permaneció a la espera de una intervención quirúrgica debido a las fracturas que sufrió en las costillas. Sin embargo, cuatro días y medio después del incidente, perdió la vida antes de poder ingresar al quirófano.

Detalles confirmados

Poindexter construyó una extensa carrera en la industria audiovisual, con casi 200 participaciones entre películas y programas de televisión a lo largo de más de 40 años. Su primera aparición en televisión fue en 1982, dentro de la serie A New Day in Eden, mientras que su debut cinematográfico llegó en 1983 con la producción televisiva Thursday´s Child, protagonizada por Rob Lowe, Gena Rowlands y Jessica Walter.

Nacido en Dallas en 1959, el actor provenía de una familia vinculada al ámbito artístico. Su padre, H.R. Poindexter, destacó como diseñador de escenografía e iluminación y fue ganador de un premio Tony, mientras que su madre, Sue Ann Erdman, se desempeñó como cantante de ópera.

Su llegada a la actuación ocurrió de manera inesperada. Según relató en su página web, en aquel momento trabajaba como asistente de producción y, mientras entregaba unos documentos a un productor, terminó involucrándose accidentalmente en una sesión de casting. Aquella oportunidad le permitió conseguir su primer papel después de realizar una audición.

Impacto en la comunidad

Dentro del género de las telenovelas, Larry Poindexter participó en dos producciones reconocidas de la televisión estadounidense. En Days of Our Lives interpretó a Ben Welch en 1984 y años después regresó como el sacerdote Father Louis, personaje al que dio vida entre 2014 y 2018, con un total de 30 episodios.

También formó parte de Santa Barbara, donde apareció en 23 capítulos durante 1986, y de General Hospital, producción en la que interpretó al doctor Asher Thomas en 12 episodios durante 2005.

Su trayectoria también incluyó participaciones recurrentes en JAG, de CBS, y en la comedia de MTV The Hard Times of RJ Berger, transmitida entre 2010 y 2011.

A lo largo de su carrera tuvo apariciones en populares series como Friends, Quantum Leap, Will & Grace, CSI, Nip/Tuck, Weeds, Scandal, Castle, Hawaii Five-0 y NCIS.

Carrera y legado

En el cine, uno de sus trabajos más reconocidos fue su interpretación del capitán Tom Fuller en S.W.A.T. (2003), película en la que compartió créditos con Samuel L. Jackson y Colin Farrell. También participó en 17 Again.

Incluso durante sus últimos años continuó trabajando frente a las cámaras, con apariciones en producciones como Station 19, Curb Your Enthusiasm, 9-1-1 y The Rookie. Su participación más reciente fue en la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer.

Faceta como productor y músico

Además de su carrera como actor, Poindexter desarrolló proyectos en el teatro y la producción. Participó en obras como Fatherland, Boys in the Band y The Night of the Iguana. También colaboró como productor y desarrollador de The Cher Show, musical de Broadway que consiguió dos premios Tony en 2019.

Su talento artístico también se extendió a la música, pues fue vocalista de la agrupación de country alternativo The High Lonesome, que publicó el álbum Feel Free To Do So en 1995.

Al momento de su fallecimiento, el actor tenía un proyecto cinematográfico en etapa de posproducción, titulado Wine & Whimsy, y trabajaba en el impulso de la serie web independiente Residual.

A Larry Poindexter le sobreviven su esposa, Carol Kritzer, quien se desempeña como directora de casting, y sus dos hijos. Su fallecimiento deja atrás una trayectoria de décadas en la televisión, el cine, el teatro y la música.