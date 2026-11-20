Vadhir Derbez rompió el silencio frente a los señalamientos que recientemente surgieron en su contra por una presunta agresión sexual contra una menor de 15 años. Durante una entrevista concedida este 20 de noviembre al periodista Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la mañana, el actor aseguró que no tiene conocimiento oficial de esta segunda acusación.

El hijo de Eugenio Derbez explicó que tanto él como sus representantes legales se han enterado de la información principalmente a través de publicaciones en redes sociales y reportes de medios de comunicación, pues hasta ahora, según afirmó, no han recibido ninguna notificación relacionada con esta imputación.

Durante la conversación, el también cantante manifestó su inconformidad por la manera en que se han difundido los señalamientos, al considerar que se está construyendo una imagen de él como si fuera un agresor sexual recurrente.

Asimismo, reconoció que toda esta situación le ha provocado un desgaste emocional. "Me da mucha tristeza y mucho coraje", expresó al hablar sobre las versiones que circulan públicamente.

Derbez también cuestionó la difusión de información que, desde su perspectiva, no cuenta con suficiente rigor y responsabilidad. Consideró que las acusaciones y versiones que circulan pueden afectar gravemente su nombre y reputación.

Finalmente, señaló que espera que los hechos se esclarezcan y que el proceso permita llegar a la justicia.

El abogado de Vadhir Derbez asegura que desconoce la segunda denuncia

En la misma línea, Enrique González Casanova, abogado del actor, declaró que no cuenta con información suficiente para confirmar la existencia de esta nueva querella.

El representante legal aclaró que su postura no significa que la denuncia no exista, sino que hasta el momento no tienen conocimiento formal de ella.

Respecto a los señalamientos sobre los presuntos hechos ocurridos durante un viaje en crucero por Estados Unidos, el abogado manifestó que existen aspectos que le generan dudas y señaló que parte de lo que conoce proviene de publicaciones digitales y versiones periodísticas.

También hizo referencia a los controles de seguridad y vigilancia que existen en este tipo de embarcaciones, particularmente en lo relacionado con las cámaras y las actividades de convivencia.

¿De dónde surgieron los señalamientos contra el actor?

Las versiones sobre esta segunda acusación comenzaron a difundirse a principios de noviembre, cuando el abogado Leopoldo Vega, integrante del despacho Vega Mac Gregor Arellano, informó que se había presentado una denuncia contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación.

Posteriormente, publicaciones de la cuenta de X conocida como Doña Carmelita y declaraciones difundidas por Luisa Fernanda, conductora de Chismorreo, señalaron que presuntamente los hechos habrían ocurrido durante un viaje en crucero.

En esas versiones también se mencionó a José Eduardo Derbez, hermano del actor, quien supuestamente habría tenido conocimiento de lo sucedido. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las versiones difundidas públicamente y no constituyen hechos acreditados.

Por otro lado, el 17 de noviembre, el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, informó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) presuntamente estaría investigando el caso relacionado con la adolescente de 15 años.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente la existencia de una investigación por esta segunda acusación. No obstante, sí se ha dado a conocer que existe una averiguación relacionada con la denuncia presentada por una modelo que señala al intérprete por un presunto abuso.

Mientras tanto, Vadhir Derbez y su equipo jurídico mantienen que desconocen formalmente la nueva imputación y esperan que cualquier señalamiento sea esclarecido por las vías correspondientes.