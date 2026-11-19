La disputa entre Christian Nodal y su padre, Jesús Jaime González Terrazas, continúa escalando y ahora se desarrolla en el terreno de la propiedad industrial. El intérprete de regional mexicano inició una nueva acción legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar que su progenitor obtenga otro registro comercial utilizando su nombre artístico.

De acuerdo con documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, el pasado 9 de noviembre de 2026, el cantante presentó una oposición formal de 128 páginas, incluidos sus anexos, mediante su representante legal, Ian Sergio Ibarra Hernández.

El recurso busca impedir que Jesús Jaime consiga registrar la denominación "CHRISTIAN NODAL" para productos como publicaciones impresas, fotografías y artículos de papelería. La solicitud de su padre fue ingresada el 30 de septiembre y quedó identificada con el expediente 3714831.

En el documento, la representación del artista argumenta que Jesús Jaime no es la persona que utiliza ese nombre artístico y tampoco cuenta con el consentimiento expreso del cantante para registrarlo con fines comerciales.

Acciones de la autoridad

Esta nueva controversia se suma a otros movimientos relacionados con la propiedad de la marca. Actualmente, Jesús Jaime cuenta con tres registros vinculados al entretenimiento, mientras que padre e hijo comparten otras dos denominaciones comerciales relacionadas con bebidas, restaurantes y bares.

Christian utiliza antecedentes del IMPI para respaldar su oposición. Como parte de su estrategia, el equipo legal del cantante retomó dos procedimientos anteriores, correspondientes a 2016 y 2024, en los que el propio IMPI había realizado observaciones a solicitudes de Jesús Jaime por utilizar el nombre artístico de su hijo sin acreditar la autorización correspondiente.

Uno de esos antecedentes estuvo relacionado con la marca "CHRISTIAN NODAL PAL CORA". En aquella revisión, el Instituto señaló que el nombre del intérprete contaba con un nivel de reconocimiento capaz de provocar confusión entre los consumidores. También indicó que no se había presentado la autorización del titular del derecho correspondiente.

Aunque ambos procedimientos concluyeron con registros concedidos, la defensa de Christian considera que esas observaciones deben tomarse en cuenta al analizar la nueva solicitud de su padre.

Detalles confirmados

Otro de los argumentos está basado en el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, particularmente en la fracción XIII, que contempla restricciones para registrar nombres de personas con prestigio o reconocimiento cuando exista riesgo de confusión y no se tenga la autorización correspondiente.

La representación del cantante sostiene que su nombre artístico ha alcanzado notoriedad durante sus diez años de trayectoria y que permitir su utilización en otros productos podría hacer pensar al público que estos cuentan con su respaldo o están relacionados directamente con él.

Contexto adicional

La estrategia jurídica de Christian Nodal también busca que el IMPI reconozca formalmente la notoriedad de su nombre artístico como marca. Para respaldar esta petición, su equipo incorporó información sobre su carrera musical, estadísticas de plataformas digitales y registros de seguidores en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

Además, el documento incluye referencias a diversos acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, entre ellos el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre las disposiciones citadas destaca el artículo 6 bis del Convenio de París, que contempla mecanismos para impedir el registro de marcas que imiten denominaciones ampliamente reconocidas cuando puedan generar confusión.

También se menciona el artículo 20.21 del T-MEC, que establece que una marca puede recibir protección por su notoriedad sin que necesariamente tenga un registro previo o un reconocimiento formal de esa condición.

Con estos fundamentos, el equipo del intérprete solicita al Instituto considerar el reconocimiento público de "CHRISTIAN NODAL" y evitar que su utilización por terceros pueda afectar sus intereses comerciales.

Jesús Jaime también reclama derechos sobre el nombre de su hijo

Del otro lado de la controversia, Jesús Jaime cuenta con antecedentes de registros comerciales y una reserva de nombre artístico ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Entre las marcas que tiene registradas en la clase 41, correspondiente a servicios de entretenimiento, se encuentran "CN CHRISTIAN NODAL", solicitada en 2016; "NODAL", y "CHRISTIAN NODAL PAL CORA".

Asimismo, padre e hijo aparecen como titulares de dos registros compartidos con la denominación "CHRISTIAN NODAL", relacionados con bebidas y servicios de restaurantes y bares.

A estos antecedentes se suma una reserva del nombre artístico que Jesús Jaime obtuvo en 2016 ante el INDAUTOR, cuando el cantante todavía era menor de edad. Una constancia de renovación emitida en 2021 lo identificaba como titular del 100% de ese derecho, con vencimiento previsto para marzo de 2026.

Sin embargo, en mayo, el INDAUTOR confirmó a EL UNIVERSAL, mediante una solicitud de transparencia, que la reserva continuaba vigente, aunque no detalló quién aparecía como titular ni proporcionó una nueva fecha de vencimiento.

Este derecho corresponde a una figura legal diferente de los registros de marcas comerciales que administra el IMPI.

La defensa del padre ya había respondido a otra solicitud

La disputa no comenzó con el documento presentado por Christian en noviembre. Meses antes, Jesús Jaime también había iniciado un procedimiento para registrar el nombre de su hijo en la categoría de conciertos y espectáculos.

La solicitud fue presentada el 7 de mayo de 2026, pero encontró observaciones del IMPI debido a la existencia de otros registros y trámites previos, entre ellos una solicitud de Christian para registrar "C NODAL", ingresada el 4 de mayo.

Ante estas objeciones, la abogada de Jesús Jaime, Elsa del Carmen Lugo Torres, presentó una contestación el 7 de octubre para defender los derechos que su representado considera tener sobre la denominación.

En sus argumentos, la representante legal sostuvo que su cliente era el único propietario de los derechos marcarios y artísticos del nombre ante el INDAUTOR. También explicó que la solicitud de Christian con la denominación "C NODAL" había sido presentada por un error involuntario, pues, según su versión, el cantante únicamente pretendía registrar un diseño.

Como parte de su defensa, la abogada mencionó el caso de la agrupación Bronco, cuyos integrantes atravesaron una disputa por los derechos de su nombre y utilizaron durante un periodo la denominación "Los Gigantes de América", hasta que Lupe Esparza pudo recuperar los derechos correspondientes.

IMPI deberá resolver las dos controversias

Por ahora, ninguno de los dos procedimientos cuenta con una resolución definitiva, de acuerdo con los expedientes consultados por EL UNIVERSAL.

El Instituto tendrá que determinar si concede a Jesús Jaime el registro de "CHRISTIAN NODAL" para conciertos y espectáculos, después de analizar la respuesta presentada por su abogada en octubre.

De igual manera, deberá estudiar la nueva solicitud para productos impresos, fotografías y papelería, tomando en consideración la oposición presentada por el cantante y los argumentos que aporte su padre.

Mientras tanto, Christian Nodal enfrenta otro procedimiento relacionado con su identidad comercial: una oposición contra su solicitud para registrar "EL FORAJIDO", promovida por José Manuel Maldonado Ayala, titular de la marca "FORAJIDO" para servicios de entretenimiento musical.

Así, la disputa por el nombre artístico del cantante continúa en manos de las autoridades de propiedad intelectual, que deberán determinar el alcance de los derechos reclamados por ambas partes.