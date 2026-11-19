El productor musical Luis de Llano enfrenta una nueva medida judicial luego de que el juzgado encargado de su caso determinara que no cumplió con las condiciones establecidas para ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol. Como consecuencia, se le impusieron 36 horas adicionales de arresto y se ordenó eliminar el video que difundió en YouTube.

La información fue dada a conocer este jueves por el equipo legal de la cantante a través de un comunicado publicado en X. En el documento se detalló que las nuevas disposiciones fueron tomadas el pasado martes 17 de noviembre, después de que la autoridad revisara la disculpa presentada por el productor y concluyera que no se ajustaba a lo estipulado en la resolución judicial.

Acciones de la autoridad

La defensa de Sasha Sokol también aclaró que la decisión de rechazar el mensaje no provino de la cantante, sino directamente del juzgado, al considerar que Luis de Llano continúa sin acatar lo establecido en su sentencia.

Asimismo, señaló que la disculpa pública debe reconocer los hechos que quedaron demostrados durante el proceso legal y funcionar como una medida de reparación para Sasha, no como un recurso para mejorar la imagen pública del productor.

De acuerdo con los representantes legales de la cantante, Luis de Llano ha argumentado que la sanción es inconstitucional y que cumplir con ella podría representar un riesgo de autoincriminación. Sin embargo, indicaron que estos planteamientos ya fueron desestimados por una jueza, instancias de apelación y autoridades de justicia federal.

Detalles confirmados

La defensa también expuso que el productor ha presentado más de 30 promociones, recursos de apelación y amparos en relación con el caso. Además, aseguró que el juzgado le ha requerido en 13 ocasiones que cumpla con la sentencia, sin que hasta ahora haya acatado las disposiciones correspondientes.

Finalmente, el equipo jurídico advirtió que la persistencia en desobedecer las órdenes judiciales podría derivar en nuevas consecuencias penales. Subrayó que las posibles sanciones no serían resultado de acciones promovidas por Sasha Sokol, sino de la propia resistencia de Luis de Llano a cumplir con lo determinado por las autoridades.

Impacto en la comunidad

De esta manera, la defensa insistió en que el motivo de las nuevas medidas no es la disculpa en sí misma, sino el incumplimiento de los términos que el juzgado estableció para dar cumplimiento a la sentencia.