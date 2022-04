BTS confirma fecha del lanzamiento de su nuevo álbum

Tras un gran éxito obtenido con sus giras Permission to Dance y Map of the Soul, la banda de K-pop está de vuelta con más música.

A través de redes sociales, BTS sorprendió a todos sus fans al dar a conocer la llegada de su próximo disco, con una publicación en la que se lee el mensaje: "We are bulletproof (Somos a prueba de balas)" y la fecha de su lanzamiento.

En un video de casi un minuto se recopila imágenes de Suga, J-Hope, Jin, RM, Jimin, V y Jungkook.

Así mismo, fue revelado por primera vez en su último concierto en Las Vegas que se llevó a cabo el 16 de abril y con el que BTS cerró sus presentaciones en Estados Unidos.

En tanto, al final del montaje se lee: "We are bulletproof", junto a la fecha 10 de junio del 2022, detalles que desataron la euforia entre el Army.

Posteriormente, Big Hit Music logró confirmar la noticia en Weverse por medio de un comunicado, en el que también agradecieron a los fans de BTS por su compromiso y apoyo a los artistas, que hace unas semanas se convirtieron en los protagonistas de los Grammy 2022.