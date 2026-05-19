Paolita Suárez sufre lesiones tras choque en León

Durante las últimas horas de este martes, se registró un aparatoso choque sobre el bulevar Cañaveral, justo a la altura de la colonia Viñedos del de León, en el sector de Los Héroes de León. El percance vial cobró relevancia al confirmarse que el vehículo afectado pertenece a la famosa creadora de contenido e integrante de "Las Perdidas", Paolita Suárez.

De acuerdo con los reportes preliminares obtenidos en el sitio del siniestro, la creadora de contenido viajaba a bordo de una camioneta pick-up color rojo. Por motivos que aún se investigan, la unidad terminó estrellándose por alcance contra la parte trasera de un camión repartidor perteneciente a una empresa de refrescos.

Debido a la fuerza del impacto, la camioneta de la influencer sufrió destrozos de consideración, quedando visiblemente afectada de la parte frontal derecha.

El reporte del accidente provocó el despliegue inmediato de elementos de la Policía Vial y de paramédicos, quienes arribaron para abanderar la zona, evitar otro percance y agilizar la circulación en la vialidad.

Reporte Médico Preliminar: Se confirmó que Paolita Suárez sufrió diversas lesiones a causa de la colisión. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar por parte de los cuerpos de rescate, se determinó su traslado en ambulancia a un nosocomio de la zona para una revisión médica exhaustiva.

Finalmente, los agentes de tránsito iniciaron los peritajes correspondientes para realizar el deslinde de responsabilidades, mientras que una grúa se encargó de remover la camioneta dañada para trasladarla a un corralón local. Las autoridades competentes ya abrieron la investigación para esclarecer la mecánica oficial del choque.