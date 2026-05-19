Fallece Totó la Momposina, ícono de la música folclórica colombiana, a los 85 años

La cantante colombiana Totó la Momposina, considerada una de las máximas representantes de la música tradicional del Caribe colombiano, murió a los 85 años de edad, informaron sus hijos mediante un comunicado difundido este martes.

La intérprete, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, falleció el pasado 17 de mayo en Celaya, México, a consecuencia de un infarto al miocardio y acompañada de su familia.

La noticia fue confirmada por Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, hijos de la artista, quienes destacaron el impacto cultural y humano que dejó la cantante a lo largo de más de seis décadas de trayectoria.

"Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo", expresaron sus familiares en el mensaje de despedida.

Reconocida internacionalmente por preservar y difundir géneros tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y otros sonidos afroindígenas y campesinos, Totó la Momposina construyó una carrera artística que la convirtió en símbolo de la identidad cultural colombiana.

Nacida en una familia de músicos, comenzó a cantar desde niña en comunidades ribereñas del río Magdalena, desarrollando un estilo propio influenciado por las raíces africanas e indígenas del Caribe colombiano. Con el paso de los años fue reconocida como una "cantadora", figura ligada a la conservación de la tradición oral y musical de los pueblos.

Entre los momentos más recordados de su carrera destaca su participación en 1982 durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en Estocolmo.

A lo largo de su trayectoria llevó la música colombiana a escenarios de Europa, América Latina y Estados Unidos, consolidándose como una de las artistas más influyentes del folclor latinoamericano. En 2013 recibió el Premio a la Trayectoria del Grammy Latino por su contribución a la preservación de la música tradicional.

Su despedida de los escenarios ocurrió en septiembre de 2022 durante el Festival Cordillera, donde compartió escenario con Adriana Lucía y Nidia Góngora en un concierto homenaje a su legado artístico.

La familia informó que los restos de la cantante serán trasladados a Bogotá el próximo 27 de mayo para realizar un homenaje póstumo en cuerpo presente en el Capitolio Nacional.

Por su parte, el Ministerio de las Culturas de Colombia lamentó su fallecimiento y reconoció el aporte de la artista a la difusión internacional de ritmos como la cumbia, el porro, el mapalé y el bullerengue.