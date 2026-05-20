Video de Taylor Swift desata rumores de embarazo tras asistir a boda con Travis Kelce

Un video compartido recientemente en redes sociales colocó nuevamente a Taylor Swift en el centro de la conversación digital, luego de que usuarios comenzaran a especular sobre un posible embarazo de la artista.

Las imágenes muestran a la cantante llegando a una boda junto a su prometido, Travis Kelce. Al descender de la camioneta en la que viajaban, Swift lucía un vestido verde que llamó la atención de internautas, quienes señalaron que la prenda parecía más holgada en la parte baja del cuerpo.

¿Qué dicen los internautas sobre el video?

En plataformas sociales, varios usuarios interpretaron el atuendo como un intento por ocultar una supuesta "pancita" de embarazo, lo que rápidamente hizo viral el video y alimentó las especulaciones.

No obstante, horas más tarde la pareja fue captada nuevamente al salir del evento, y algunos comentarios en redes aseguraron que la cantante aparentaba estar ebria, situación que, según usuarios, pondría en duda los rumores sobre un embarazo.

Rumores persistentes sobre el embarazo de Taylor Swift

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado o desmentido las versiones que circulan en internet. Sin embargo, desde hace varios meses existen especulaciones sobre la posibilidad de que la intérprete estadounidense esté esperando a su primer hijo con el jugador de futbol americano.