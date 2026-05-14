Paris Jackson logra fallo favorable en disputa por la herencia de Michael Jackson

Paris Jackson obtuvo un avance legal en el conflicto que mantiene con los albaceas encargados de administrar la herencia de su padre, Michael Jackson, luego de que un juez en Los Ángeles resolviera a su favor en una audiencia reciente.

La controversia comenzó después de que Paris cuestionara en julio de 2025 el pago de 625 mil dólares en bonos entregados en 2021 a despachos legales externos por parte de los ejecutores testamentarios John Branca y John McClain.

Según los argumentos presentados por la cantante, la cantidad entregada superó lo recibido por cualquier beneficiario individual del patrimonio durante ese año. Con la nueva resolución judicial, dichos recursos deberán ser reintegrados al patrimonio del fallecido artista.

El fallo judicial y sus implicaciones

El fallo también establece una mayor supervisión y transparencia en la administración de los bienes de la familia Jackson. Paris sostuvo en su demanda que los albaceas habrían manejado recursos de manera cuestionable y descuidado oportunidades financieras que podrían beneficiar al patrimonio.

A través de un comunicado difundido en medios estadounidenses, un portavoz de la cantante aseguró que Paris siempre ha buscado proteger los intereses de su familia y calificó la decisión judicial como una victoria importante.

En el mismo posicionamiento, se criticó el manejo del patrimonio y se señaló que los recursos no deberían utilizarse para intereses personales. La declaración hizo referencia a la próxima película biográfica sobre Michael Jackson, producción que previamente generó inconformidad por parte de Paris debido al uso de fondos del patrimonio para contratar actores que interpretarían a los albaceas.

Detalles sobre la película biográfica

En la cinta, Miles Teller dará vida a John Branca. El actor es conocido por películas como Divergente y Proyecto X.

Los abogados involucrados en el caso deberán presentar reportes financieros correspondientes al periodo de 2019 a 2024 antes del 15 de septiembre para definir los honorarios legales relacionados con el patrimonio.

Por su parte, Branca y McClain señalaron que, aunque no comparten el fallo, respetarán la decisión judicial. Además, negaron haber recibido pagos indebidos o haberse beneficiado personalmente de los bonos cuestionados.

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, Paris y sus hermanos, Prince Jackson y Bigi Jackson, quedaron como beneficiarios del patrimonio del cantante.