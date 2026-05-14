¿SE COPIARON? Grupo argentino acusa a Shakira y Anitta de presunto plagio por el tema "Choka Choka"

El dueto Sarao TR asegura que existen similitudes entre su canción "Atómica" y la colaboración de las artistas; proponen incluso una colaboración conjunta como solución.

El dúo argentino Sarao TR acusó públicamente a las cantantes Shakira y Anitta de un presunto plagio relacionado con el tema "Choka Choka", lanzado recientemente por ambas artistas.

Las integrantes del proyecto musical, Tushka y Rebebe, señalaron en redes sociales que existen similitudes entre su canción "Atómica" y la colaboración de las estrellas internacionales, la cual fue publicada meses después del lanzamiento de su propio sencillo.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente consideraron que las coincidencias eran casualidad, pero cambiaron de opinión tras recibir comentarios de seguidores que identificaron parecidos en los coros y en otros elementos del tema.

Las artistas del dúo afirmaron que no responsabilizan directamente a Shakira o Anitta, ya que consideran posible que los parecidos provengan de productores o miembros del equipo creativo involucrado en la composición de la canción.

También mencionaron similitudes visuales en la estética de los proyectos, aunque recalcaron que no existe una acusación legal formal hasta el momento.

Por su parte, señalaron que hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de Shakira ni de Anitta, ni tampoco alguna investigación abierta que confirme o descarte las acusaciones.

El dúo incluso propuso una posible solución amistosa, sugiriendo la posibilidad de una colaboración musical con ambas artistas internacionales como forma de resolver el conflicto.

Este no es el primer caso en el que Shakira enfrenta señalamientos de este tipo, ya que a lo largo de su carrera ha sido mencionada en diversas controversias relacionadas con derechos de autor.