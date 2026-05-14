VIDEO: Spider-Man: Brand New Day emociona a fans con NUEVO PÓSTER y adelantos de producción

La próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man: Brand New Day, continúa elevando la expectativa entre los seguidores del superhéroe tras revelar un nuevo póster oficial y un adelanto detrás de cámaras con detalles sobre su producción.

Luego del impacto generado por el lanzamiento de su primer tráiler, cuya promoción involucró a fanáticos reuniendo clips antes de su estreno oficial, la nueva entrega del arácnido volvió a captar la atención del público con material inédito difundido en redes sociales.

El nuevo cartel promocional muestra a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, con parte del rostro descubierto mientras viste el clásico traje rojo de Spider-Man acompañado de una chamarra de mezclilla. Entre las reacciones del público, varios aficionados destacaron que la imagen refleja el conflicto entre la vida personal del personaje y su identidad como héroe.

La frase que acompaña el póster —"El mundo ha olvidado a Peter Parker, pero él no los ha olvidado"— hace referencia a los acontecimientos ocurridos en Spider-Man: No Way Home, donde un hechizo borró la identidad de Peter Parker de la memoria colectiva.

Detalles de la producción

Además del póster, la producción compartió un breve video en el que Tom Holland y el director Destin Daniel Cretton hablaron sobre el enfoque de la nueva película. El actor británico adelantó que esta entrega incluirá algunas de las secuencias de acción más ambiciosas de la saga, con escenas grabadas a plena luz del día en las calles de Nueva York.

Holland explicó que este estilo de filmación busca que la audiencia se sienta más cercana a la experiencia del personaje. Por su parte, Cretton señaló que durante el rodaje numerosos fanáticos acudieron diariamente a las locaciones para observar las grabaciones, situación que, aseguró, demuestra el significado que Spider-Man tiene para personas de todo el mundo.

Estreno y expectativas

El director también fue recordado por su trabajo en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, una de las producciones más exitosas de Marvel en los últimos años.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026 y es considerada una de las películas más esperadas del MCU debido a las teorías sobre nuevos personajes, posibles villanos y el futuro de la siguiente fase del universo cinematográfico.

La historia mostrará una nueva etapa para Peter Parker, quien ahora enfrentará la pérdida de su tía May, su relación con MJ y la separación de su mejor amigo Ned, mientras intenta reconstruir su vida en solitario como protector de Queens. Además, el héroe atravesará una mutación que podría cambiar su destino por completo.