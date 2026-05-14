HISTÓRICO: Madonna, Shakira y BTS protagonizarán espectáculo en final de la Copa del Mundo 2026

La FIFA anunció que la final de la Copa del Mundo 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo, el cual será encabezado por Madonna, Shakira y BTS. El evento se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Nueva York, durante la gran final del Mundial 2026.

El organismo explicó que este innovador espectáculo tendrá como propósito recaudar recursos para el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales, una iniciativa con la que se pretende reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación de calidad y promover el futbol infantil en distintas partes del mundo.

Como parte de esta campaña, la FIFA indicó que donará un dólar por cada boleto vendido durante todos los partidos del torneo mundialista.

¿Cómo se anunció el espectáculo de medio tiempo?

El anuncio oficial estuvo a cargo de Chris Martin, quien apareció acompañado de personajes de los The Walt Disney Company. Durante la presentación participaron Elmo, Comegalletas, Peggy y Kermit, quienes sugirieron la presencia de los artistas internacionales en el show principal.

Incluso, en el video difundido por la FIFA, Elmo sostuvo una videollamada con los integrantes de BTS, quienes respondieron: "Estaremos ahí, Chris, claro que sí".

Detalles sobre la música en el Mundial 2026

La FIFA también adelantó que la música tendrá un papel destacado a lo largo del Mundial 2026 con ceremonias de inauguración en diferentes sedes del torneo. En territorio mexicano se presentarán artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla en el Estadio Ciudad de México.

Por otra parte, en Canadá estarán presentes Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Michael Bublé, entre otros artistas. Mientras tanto, la ceremonia inaugural en Los Ángeles contará con actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente Tyla.