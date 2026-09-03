Camilo Séptimo lamenta el asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez y su familia

Los integrantes de Camilo Séptimo expresaron su pesar por el asesinato de su compañero Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la agrupación, quien murió el martes junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y su empleada doméstica.

El crimen ocurrió en el domicilio de la familia, localizado en el fraccionamiento Grand Viure, dentro del conjunto residencial Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

A través de sus redes sociales, los integrantes de la banda mexicana de synthpop e indie rock dedicaron un mensaje a Meléndez Ochoa, a quien recordaron con cariño y agradecimiento por los años compartidos.

"Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él", expresó el grupo.

Camilo Séptimo también manifestó su solidaridad con los familiares y personas cercanas al músico ante la tragedia. En su mensaje incluyeron sus condolencias para los seres queridos de Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia y también perdió la vida en el mismo hecho.

Finalmente, la agrupación reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa?

La muerte de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa representa una pérdida para Camilo Séptimo, que despidió públicamente a su compañero destacando su música, su vida y la huella que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir camino con él.