Muere a los 33 años Carla Jeffery, actriz de Disney Channel

Carla Jeffery, actriz reconocida por interpretar a Bree en la franquicia juvenil ´Zombies´ de Disney Channel, murió el 1 de septiembre de 2026 a los 33 años. El fallecimiento fue confirmado por Alexanders Talent Management, agencia que acompañó su carrera durante más de 20 años.

La representación de la actriz informó la noticia a través de una publicación en Instagram, en la que destacó el vínculo que mantuvo con Jeffery desde que comenzó a trabajar con ellos a los 12 años. La agencia la describió como una mujer talentosa y carismática y expresó su pesar por la pérdida.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni la causa de muerte. Tampoco se informó si Jeffery padecía alguna enfermedad. Alexanders Talent Management pidió respeto para los familiares y personas cercanas a la actriz durante este momento de duelo.

Reacciones del elenco de Zombies

La muerte de Carla Jeffery generó muestras de cariño entre integrantes del elenco de Zombies. Milo Manheim, protagonista de las películas, dejó un mensaje en la publicación de la agencia para recordar a su compañera: "Carla. La persona más dulce que he conocido. Te amo".

Chandler Kinney, quien compartió créditos con Jeffery en ´Zombies 2´ y ´Zombies 3´, también dedicó unas palabras a la actriz. La intérprete recordó su personalidad y la describió como una persona cuya presencia iluminaba cualquier lugar.

Jeffery llegó a la franquicia desde su primera película, estrenada en 2018. En ella interpretó a Bree, amiga de Addison y porrista de Seabrook High. Posteriormente retomó el personaje en ´Zombies 2´ y ´Zombies 3´, además de participar con su voz en varios cortos animados relacionados con la saga.

Una carrera que comenzó en la infancia

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y comenzó su trayectoria como actriz a los 12 años. Su primer trabajo cinematográfico fue en 2006, cuando participó en ´Phat Girlz´ junto a Mo'Nique, ganadora del Oscar.

A lo largo de los años, también formó parte de distintas producciones televisivas, entre ellas ´iCarly´, ´Curb Your Enthusiasm´, ´Southland´, ´Good Luck Charlie´, ´Shake It Up!´, ´Best Friends Whenever´, ´Scream Queens´, ´Crazy Ex-Girlfriend´, ´American Vandal´ y ´Game Shakers´.

Sin embargo, su interpretación de Bree se convirtió en el papel más reconocido de su trayectoria y la mantuvo ligada durante varios años a una de las franquicias juveniles de Disney Channel.