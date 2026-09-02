Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, asesinado junto a su familia

ESTADO DE MÉXICO — Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista, compositor y productor de la agrupación mexicana de rock alternativo Camilo Séptimo, fue asesinado junto a tres integrantes de su familia en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El crimen ocurrió en un departamento de la torre residencial Grand Viure, en el fraccionamiento Bosque Esmeralda. Las autoridades locales informaron que entre las víctimas mortales se encuentran la esposa del músico, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, su hija de 3 años, y una mujer de 21 años. En el lugar fue localizado un menor de 6 años, hijo del artista, quien resultó ileso tras esconderse durante la agresión.

Detalles confirmados

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México permitieron la detención de dos sospechosos, identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". De acuerdo con el reporte oficial, Diego Sebastián "N" mantenía una relación de socios comerciales con el músico y presuntamente aprovechó el vínculo de confianza para ingresar al complejo habitacional que cuenta con control de acceso y vigilancia privada.

Acciones de la autoridad

Horas antes del ataque, Meléndez advirtió a un conocido sobre una reunión programada con su socio debido a diferencias laborales, solicitando que se alertara a las corporaciones de seguridad en caso de perder comunicación.

Las autoridades del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la policía de la Ciudad de México, continúan con las indagatorias correspondientes para determinar la situación jurídica de los imputados y esclarecer las causas del caso.