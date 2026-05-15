Dua Lipa inmortaliza su paso por México con película y disco en vivo

La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves que lanzará 'Dua Lipa (Live from Mexico)', un nuevo álbum en vivo y una película del concierto grabados durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira 'Radical Optimism Tour'.

La artista indicó, en un comunicado, que el largometraje se estrenará el próximo 21 de mayo a las 16:00 horas a través de su canal oficial de YouTube.

También señaló que el álbum en vivo estará disponible en plataformas de streaming el 22 de mayo, a través de Warner Records, mientras que las copias físicas del disco ya pueden reservarse y comenzarán a enviarse a partir del 5 de junio.

Detalles confirmados

Dua Lipa publicó en su cuenta de YouTube un adelanto de la cinta, en el que se capturan algunos de los momentos más icónicos que vivió en México. "Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y gratificante de mi carrera hasta ahora", dice la intérprete de 'Don't Start Now' en el tráiler del filme.

La gira de Dua Lipa en México ocurrió en diciembre de 2025 y quedó marcada en la memoria de los fanáticos por colaboraciones inéditas, como la que realizó con Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, al interpretar 'Oye Mi Amor' (1992).

Impacto en la comunidad

"Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y eso lo siento cada noche", continuó.