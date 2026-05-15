Pedro Sola preocupa a seguidores tras sufrir caída y terminar en el hospital

El conductor de televisión Pedro Sola encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que sufrió una caída que lo llevó a recibir atención médica en un hospital.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de Ventaneando compartió una fotografía desde una camilla, donde también se observaba sangre producto del accidente.

"¡Me caí! ... no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo", escribió el periodista junto a la publicación.

Pedro Sola explicó que, tras el percance, necesitó algunas puntadas, aunque aclaró que su estado de salud es favorable y se encuentra fuera de peligro. Incluso comentó con humor que también requirió "un bolillo para el susto".

Pedro Sola comparte detalles de su accidente

Durante la emisión de este 15 de mayo de 2026 del programa Ventaneando, el conductor apareció mediante videollamada para tranquilizar al público y contar detalles de lo ocurrido. Ahí confirmó que recibió dos puntadas y aseguró sentirse estable.

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Reacciones de figuras del espectáculo

Entre las personalidades que reaccionaron se encuentran Luz Elena González, Jorge Anzaldo, Carmen Muñoz, Lorena Meritano y Menny Carrasco, quienes expresaron cariño hacia el conductor.

La publicación del comunicador acumuló miles de reacciones y comentarios de usuarios preocupados por su salud, quienes destacaron el sentido del humor con el que enfrentó el accidente.