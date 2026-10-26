Hallan sin vida a Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, en Monterrey

MONTERREY — Una publicación realizada en la red social X por el creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como "El Komanche", alcanzó millones de visualizaciones tras reportarse el hallazgo de un hombre sin vida en un inmueble de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, lugar donde el streamer residía.

El mensaje, publicado el 19 de octubre con la frase "Los días simplemente no mejoran", registró un incremento notable en interacción digital tras la difusión de las primeras informaciones policiales. Gómez, de 30 años, contaba con una audiencia superior al millón setecientos mil seguidores en la plataforma Twitch, además de presencia activa en redes como Kick e Instagram.

Reacciones de la comunidad de streamers

El resurgimiento de la publicación generó diversas reacciones entre usuarios de internet y miembros de la comunidad de streamers, quienes vincularon la frase a polémicas mediáticas recientes y cancelaciones en eventos de entretenimiento digital. No obstante, las causas del deceso y la vinculación de estos hechos permanecen bajo análisis sin que exista una determinación pericial definitiva.

Por su parte, Byron Reyes, mánager de creadores de contenido en El Salvador, difundió declaraciones a través de redes sociales en las que afirmó haber sostenido comunicación con la familia de Gómez tras trascender la noticia, haciendo un llamado a reflexionar sobre el impacto del acoso digital.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha emitido un dictamen oficial definitivo que confirme de manera legal la identidad del individuo localizado en la vivienda ni la causa determinante del fallecimiento, por lo que las investigaciones ministeriales continúan en curso.