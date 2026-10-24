"Es el precio del bypass": Gomita acepta que vive a base de caldo de pollo

CIUDAD DE MÉXICO — La conductora e influencer mexicana Araceli Ordaz, conocida públicamente como Gomita, compartió detalles sobre su proceso de salud tras someterse a una intervención de bypass gástrico, admitiendo que debe mantener un régimen alimenticio estricto basado en líquidos como caldo de pollo para evitar malestares digestivos.

A través de un video difundido en sus canales digitales, la creadora de contenido abordó con sentido del humor las reacciones del público respecto a sus hábitos alimenticios actuales, aludiendo a los memes virales que han circulado en redes sociales sobre su alimentación restrictiva y su cambio de imagen corporal.

¿Qué declaró Gomita sobre su dieta?

La expresentadora de televisión explicó que la dieta blanda y los caldos constituyen una necesidad médica derivada de los efectos secundarios del procedimiento quirúrgico al que se sometió en años anteriores. Señaló que el consumo de alimentos sólidos pesados o hipercalóricos suele provocarle problemas gastrointestinales, inflamación e intolerancia alimentaria, por lo que debe adaptar sus porciones cotidianas.

Reflexiones sobre las cirugías bariátricas

Con sus declaraciones, la creadora de contenido reflexionó sobre las implicaciones de las cirugías bariátricas en el estilo de vida a largo plazo, mostrando una postura de aceptación frente a las exigencias médicas de su recuperación y tomando con humor la conversación digital que rodea su caso.