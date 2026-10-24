Eduin Caz confirma procedimiento menor tras rumores de hospitalización

CIUDAD DE MÉXICO — El vocalista del grupo de música regional mexicana Grupo Firme, Eduin Caz, aclaró las especulaciones sobre una presunta intervención quirúrgica de emergencia tras difundirse en redes sociales fotografías en las que aparecía con una incisión en la mejilla.

El artista emitió un mensaje en sus plataformas digitales donde explicó que se sometió a una intervención ambulatoria menor para remover un absceso cutáneo o folículo encarnado en el rostro, el cual mantenía desde hace años. Durante su aclaración, el intérprete descartó haber sido víctima de una agresión o haberse realizado una cirugía plástica reconstructiva, atribuyendo los cambios en su imagen reciente al entrenamiento físico y al cese del consumo de bebidas alcohólicas.

Detalles confirmados

Asimismo, la representación médica del cantante envió una muestra del tejido extraído a análisis patológico de rutina tras colocarle tres puntos de sutura. Pese a las dudas iniciales sobre la suspensión de las presentaciones agendadas, el líder de la agrupación confirmó la continuidad de sus compromisos profesionales en Ciudad Victoria, Tamaulipas, manteniendo vigentes los conciertos programados para la agrupación.