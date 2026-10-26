"Si te pasa algo, me pasa a mí": el mensaje de Ari Gameplays a El Komanche

MONTERREY — Un fragmento en video grabado durante una transmisión en vivo entre la creadora de contenido Ari Gameplays y el streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como "El Komanche", cobró relevancia en redes sociales tras la difusión de reportes sobre el presunto hallazgo sin vida del creador en Monterrey, Nuevo León.

La conversación, que originalmente surgió como una broma nocturna realizada por Gómez a su colega pasadas las dos de la madrugada, concluyó con un intercambio afectivo en el que la influencer mexicana pronunció la frase: "Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí". El fragmento comenzó a ser compartido por usuarios de distintas plataformas digitales como una muestra de afecto entre ambos creadores de contenido.

El video entre Ari Gameplays y El Komanche se vuelve viral tras el hallazgo del streamer.

El resurgimiento del material audiovisual ocurre mientras trascienden versiones sobre el presunto hallazgo del cuerpo del streamer en un domicilio de la capital neoleonesa, así como publicaciones previas del creador en redes sociales donde expresaba atravesar por momentos complicados y problemas económicos.

Las autoridades aún no confirman la identidad del individuo hallado en Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un reporte oficial definitivo ni formalizado los peritajes correspondientes para esclarecer la causa del deceso ni confirmar la identidad legal del individuo localizado en el inmueble, por lo que las investigaciones continúan abiertas.